Κωνσταντινούπολη: Βρήκαν τον μακελάρη; Τεράστια επιχείρηση τώρα με ελικόπτερα!

Ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία! Ανθρωποκυνηγητό σημειώνεται αυτή την ώρα για την σύλληψη του δράστη της αιματηρής επίθεσης στο νυχτερινό club Reina, στην Κωνσταντινούπολη, που κόστιστε την ζωή 39 ανθρώπων, λίγο μετά την έλευση του νέου έτους.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μια τεράστια επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, στην περιοχή Zeytinburnu, της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Hurriyet, στην ηλεκτρονική της έκδοση, αναφέρει πως οι αστυνομικές Αρχές δέχθηκαν μια πληροφορία από έναν πολίτη, ο οποίος υποστήριξε πως είδε τον δράστη.

Αυτό φυσικά σήμανε συναγερμό και η συγκεκριμένη περιοχή θυμίζει αυτή την ώρα εμπόλεμη ζώνη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχουν επιστρατευθεί ακόμη και ελικόπτερα που πετούν πάνω από το σημείο!

Μάλιστα, το ίδιο μέσο κάνει λόγο για τραυματισμό ενός ανθρώπου, στην προσπάθειά του να διαφύγει από ένα σπίτι. Συγκεκριμένα αναφέρει πως έπεσε από μπαλκόνι, ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε πως ό, τι μεταφέρεται είναι με κάθε επιφύλαξη, αφού αφενός τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και αφετέρου η πληροφόρηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης (σ.σ. εννοούμε στη χώρα του Ερντογάν), έρχεται με το σταγονόμετρο...

Δείτε τις πρώτες εικόνες

