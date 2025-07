Βρετανία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Μάντσεστερ – Πάνω από 15 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (21/07/2025) στο Μάντσεστερ όταν ένα διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε γέφυρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι.

Το τροχαίο συνέβη όταν το διώροφο λεωφορείο 100 θέσεων προσπάθησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα στο Μπάρτον με αποτέλεσμα να βρει και να ξεριζωθεί η οροφή του.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ και τα 15 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο εκ των οποίων τα τρία είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάλιστα ένας εκ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Horror in Manchester as a double decker bus hits a bridge, ripping its roof clean off.



15 people hospitalised, 3 seriously injured after the 100 service crashed near Trafford Road, Eccles.



Screams heard as emergency services rushed to the scene.#Manchester pic.twitter.com/Lor210y84s