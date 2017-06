Κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ παραιτήθηκε εξαιτίας του Τραμπ

Ο Ντέιβιν Ρανκ, επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Πεκίνο, παραιτήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ να αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού που υπέγραψαν σχεδόν διακόσια κράτη το 2015 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Υπήρξαν πληροφορίες πως ο Ρανκ παραιτήθηκε γιατί θεώρησε πως δεν μπορούσε να παραδώσει στην Κίνα την επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού. Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Άννα Ρίτσι-Άλεν επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Ρανκ, αλλά όχι τις πληροφορίες για το λόγο της παραίτησης.

"Έχει συνταξιοδοτηθεί από τη διπλωματική υπηρεσία. Ο κ. Ρανκ πήρε μια προσωπική απόφαση. Εκτιμούμε τα χρόνια της αφοσιωμένης του υπηρεσίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ", είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η θέση αναμένεται να καλυφθεί προς το τέλος του μήνα από τον κυβερνήτη της Αϊόβα, Τέρι Μπράνσταντ, που έχει επιλέξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως επόμενο πρέσβη στο Πεκίνο.

Ο Τζόναθαν Φριτς, οικονομικός σύμβουλος της πρεσβείας στην Κίνα, θα υπηρετήσει ως επιτετραμμένος στη θέση του Ρανκ. Ο τελευταίος υπηρέτησε στο διπλωματικό σώμα 27 χρόνια, και είχε επίσης υπηρετήσει ως πολιτικός σύμβουλος στην αμερικανική πρεσβεία στο Αφγανιστάν από το 2011 έως το 2012.

Ο ειδικός σε θέματα που αφορούν στην Κίνα Τζον Πόμφρετ, αποκάλυψε μέσω twitter, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, ότι ο Ρανκ παραιτήθηκε γιατί δεν μπορούσε να υποστηρίξει την απόφαση του Τραμπ να αποσυρθεί από τη συμφωνία για το κλίμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νο2 της αμερικανικής πρεσβείας στο Πεκίνο κάλεσε το προσωπικό για να εξηγήσει πως δεν μπορούσε να παραδώσει το διπλωματικό σημείωμα που ενημέρωνε την κινεζική κυβέρνηση για την αμερικανική απόφαση.

David Rank, no.2 @USEmbassyBJ , has resigned, sources say. He couldn't back Trump on climate. Rank had 27yr career including @USEmbassyKabul

Rank called a town hall meeting @USEmbassyBJ to say he could not deliver a demarche to the PRC govt over US withdrawal from @ParisAgreement https://t.co/mgkzns0YGm