Χάος σε αεροσκάφος της Ryanair: Μεθυσμένη επιβάτιδα υποχρέωσε τους πιλότους σε αλλαγή πορείας

Μία μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτιδα σε πτήση της Ryanair από την Τενερίφη της Ισπανίας για το Πρέστγουϊκ της Σκωτίας, επιτέθηκε σε άλλους επιβάτες, υποχρεώνοντας τους πιλότους να προσγειώσουν το αεροσκάφος στην Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Daily Mail», επικαλούμενο μαρτυρίες άλλων επιβατών, η μεθυσμένη Βρετανίδα ήταν «θυμωμένη, εχθρική και επιθετική προς το προσωπικό και τους άλλους επιβάτες» στην πτήση της Ryanair.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιβάτιδα απείλησε – ψευδώς – με βόμβα, ενώ κρατούσε στα χέρια της ένα γυάλινο μπουκάλι κρασί.

Επιτέθηκε σε επιβάτες, ανέβαινε πάνω στα καθίσματα, έβγαζε τα ακουστικά των επιβατών και τους απειλούσε.

«Πολλοί επιβάτες δεν ήξεραν τι να κάνουν. Όλοι ήταν ταραγμένοι και φοβισμένοι. Ήταν πραγματικά τρομακτικό – δεν είναι κάτι που πραγματικά περιμένεις», περιέγραψε μία επιβάτιδα στην «Daily Mail».

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τη δράστη να σύρεται έξω από το αεροπλάνο, στην πίστα του αεροδρομίου της πόλης Φάρο στην Πορτογαλία, όπου έγινε η αναγκαστική προσγείωση.

Πορτογάλοι φρουροί ασφαλείας επιβιβάζουν τη Βρετανίδα με χειροπέδες σε λεωφορείο του αεροδρομίου, ενώ ο ένας από αυτούς φαίνεται να ρίχνει γροθιά στο στομάχι της γυναίκας και αυτή να πέφτει στο έδαφος.

