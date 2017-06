Λονδίνο: Η απίθανη φωτογραφία από τη στιγμή του πανικού

Στη φωτογραφία που βλέπετε, λοιπόν, φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν να σωθούν από το φονικό αμόκ των τριών δραστών, που οπλισμένοι με μαχαίρια μπήκαν σε παμπ και άρχισαν να μαχαιρώνουν κόσμο, λίγο αφού είχαν παρασύρει πεζούς με ένα λευκό βαν στη Γέφυρα του Λονδίνου.

Αν παρατηρήσει κανείς τον άνδρα στα αριστερά, με το τζιν και την κόκκινη μπλούζα, θα δει ότι στα χέρια του κρατά ένα ποτήρι μπύρα. Μάλιστα, ένα ποτήρι μπύρα, το οποίο προφανώς έπινε όταν έγινε η επίθεση και μέσα στον πανικό του, το πήρε μαζί του κι άρχισε να τρέχει για να σωθεί!

Για πολλούς από εκείνους που είδαν και έκαναν share τη φωτογραφία στα social media, η φωτογραφία αυτή είναι η απόδειξη πως οι Βρετανοί δεν πρόκειται να υποκύψουν στον τρόμο και θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Για άλλους, απλά ξεφεύγουν από τον κίνδυνο ως… Λονδρέζοι.

Για κάποιους η αντίδραση του άνδρα είναι απόλυτα λογική γιατί... με τις τιμές του Λονδίνου, δεν πρέπει να χάσει ούτε σταγόνα από τη μπύρα του!

And at London prices, you wouldn't want to spill it either. — Dastardly Danny (@dastardlydanny) June 4, 2017

It's London bridge ffs he's paid £5.50 for that pint — m i l l e r (@DrCMiller) June 4, 2017

If beer is left behind, the terrorists win. #NeverSurrender???? — Blonde Badger (@thismfsmh) June 4, 2017