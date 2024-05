Ιράν: Εντοπίστηκε η σορός του προέδρου Ραϊσί και των υπολοίπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο

H σορός του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν αλλά και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο Bell 212 που συνετρίβη την Κυριακή (19.05.2024) εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η σορός του προέδρου του Ιράν και των υπολοίπων των νεκρών από το ελικόπτερο θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, γράφει το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News.

Ο Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ μάλιστα ανάφερε ότι οι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί πράγμα που σημαίνει ότι ανασύρθηκαν όλοι οι σοροί.

Το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ ταξίδευε από την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν προς την πόλη Ταμπρίζ.

Iranian rescue teams now transfer the bodies of Iranian officials, including President Raisi and Foreign Minister Amir-Abdollahian, to the downstream areas from the helicopter crash site. pic.twitter.com/GZ5KqWemZP

Footage from the crash site of the helicopter, which carried Iranian President Raisi along with other officials. pic.twitter.com/4y2RTUGJzd

Να σημειωθεί ότι το επίσημο πρακτορείο της χώρας και ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20.05.2024) πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν σε ελικόπτερο Bell 212 το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

«Ο Πρόεδρος του Ιράν, ο υπουργός εξωτερικών και μια ομάδα αξιωματούχων που τους συνόδευαν μαρτύρησαν μετά από συντριβή ελικοπτέρου στο βορειοδυτικό Ιράν», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαιναν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Hossein Amirabdollahian, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Malek Rahmati και ο Mehdi Mousavi, ο επικεφαλής της φρουράς του Raisi. Τους συνόδευε επίσης ο Mohammad Ali Al-e-Hashem, εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη στην επαρχία.

Η κυβέρνηση του Ιράν συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον πρώτο αντιπρόεδρο Μουχάμαντ Μουχμπάρ και με βάση όσων ισχύουν στη χώρα, θα αναλάβει πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου είναι σοκαριστικές. Το ελικόπτερο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, παντού υπάρχουν συντρίμμια και καμένα κομμάτια.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi’s Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35