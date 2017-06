Πανικός στην Ίμπιζα! Εκρήξεις και φωτιά! [vids, pics]

Οι παραλίες της Ίμπιζα εκκενώθηκαν αφού η τεράστια πυρκαγιά εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς στο νησί!

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, την ώρα που πολλοί Βρετανοί τουρίστες -η πλειοψηφία δηλαδή των τουριστών στην Ίμπιζα- μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο από τις σκηνές πανικού στο Twitter.

Δείτε μερικές από τις εκατοντάδες αναρτήσεις

Water plane containing the fire today in Ibiza pic.twitter.com/UllZnVf51g — °♡alicee (@asjktwlawson) 13 Ιουνίου 2017

Fire in Ibiza on our last day. Gas canisters exploded and set off a huge fire pic.twitter.com/g8MD2XInfh — °♡alicee (@asjktwlawson) 13 Ιουνίου 2017

Planes flying over our room to drop water on a fire on the beach ???? Ibiza port des torrent!!! ???? ???? ✈️ pic.twitter.com/Sy3ZO31e4U — Kristy Linton ♥♡ (@kwisty86) 13 Ιουνίου 2017

Fire outside our hotel in Ibiza port de torrent!!! Helicopters and planes dropping water ???? ✈️ pic.twitter.com/IOIKnJQbdl — Kristy Linton ♥♡ (@kwisty86) 13 Ιουνίου 2017

#BREAKING: Large fire on #Ibiza, #Spain. Many hotel evacuations. No word on injuries. Fire crews battling the blaze. pic.twitter.com/yloDGHLoWi — Breaking News (@BreakingNGlobal) 13 Ιουνίου 2017

Οι πληροφορίες που έρχονται από το νησί, αναφέρουν πως ένα κοντινό ξενοδοχείο "γεμάτο τουρίστες" εκκενώθηκε επίσης, την ώρα που τα αμέτρητα βίντεο που δείχνουν τα αεροπλάνα της Πυροσβεστικής να ρίχνουν νερό, κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Στις εικόνες που αναρτούν οι τουρίστες φαίνεται και ο πανικός πολλών εξ αυτών, που είδαν τις απειλητικές φλόγες ενώ βρίσκονταν για διακοπές στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ως προς τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των Αρχών να δίνου μάχη για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Πηγή: dailystar.co.uk