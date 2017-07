Παραληρείς τρελόγερε! Η απάντηση διάσημης ηθοποιού στον Τραμπ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε λοιπόν: «Η χρήση που κάνω στα social media δεν είναι Προεδρική, είναι μοντέρνα προεδρική. Να κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά». Και η Μία Φάροου απάντησε: «Τα tweet σου δεν είναι ούτε μοντέρνα, ούτε προεδρικά είναι τα παραληρήματα ενος τρελού γέρου».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again!

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Your tweets are neither "modern" or "presidential" - they are the rantings of a crazy old man