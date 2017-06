Πυροβολισμοί σε χώρο εργασίας στο Ορλάντο! `Πολλοί νεκροί` - Live εικόνα

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε έναν χώρο εργασίας στο Ορλάντο, σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

"Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ αντιμετώπισε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε χώρο εργασίας, που πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πολλά θύματα", έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter. Το συμβάν σημειώθηκε σε μια βιομηχανική περιοχή στο Φόρσαϊθ Ρόουντ, πρόσθεσε το γραφείο του σερίφη.

Τα περιπολικά βρίσκονται στο πάρκινγκ μιας αποθήκης στην οδό Forsyth, στην περιοχή Orange County. Το γραφείο του σερίφη της Orange County, ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημα που ανέφερε περιβολισμούς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, ο δράστης της -όπως φαίνεται- πολύνεκρης επίθεσης, ήταν υπάλληλος της εταιρείας στην οποία έλαβε χώρα το περιστατικό, ενώ φέρεται να είναι νεκρός.

Διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο δράστης.

Πήγες του CNN ανέφεραν πως ο δράστης είναι μουσουλμάνος.

Η Shelley Adams μίλησε στην “Daily Mail' για τον διάλογο που είχε με την αδερφή της, Sheila McIntyre, η οποία εργάζεται στην επιχείρηση. Όπως είπε, της τηλεφώνησε από τις τουαλέτες πολύ ταραγμένη. “Το αφεντικό μου είναι νεκρό”.

Η Adams πρόσθεσε πως πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση με περίπου 10 εργαζόμενους.

Το περιστατικό έρχεται μια εβδομάδα πριν από την επέτειο της πολύνεκρης επίθεσης του Ομάρ Ματίν σε club της περιοχής που κόστιζε τη ζωή σε 49 ανθρώπους.

