Σεισμοί στην Ιταλία: Αγωνία, απεγκλωβισμοί και δεκάδες δονήσεις [pics, vids]

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το μικρό παιδί και την μητέρα του έξω από την πόλη Τέραμο της κεντρικής Ιταλίας. Βρίσκονταν σε κτίριο αγροτικού τουρισμού που κατέρρευσε μερικώς εξαιτίας των αλλεπάλληλων σεισμών και της πίεσης του χιονιού πάνω στην στέγη.

This is the 19th felt #earthquake in Central Italy in the last 8 hours https://t.co/OSr2jaub9Y — EMSC (@LastQuake) 18 Ιανουαρίου 2017



Η γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν υποθερμία, αλλά η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Παράλληλα, οι άνδρες και οι γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να εντοπίσουν και τους τρεις κτηνοτρόφους οι οποίοι αγνοούνταν στην περιφέρεια Μάρκε. Όπως διαπιστώθηκε, είναι καλά στην υγεία τους.

Δεκάδες σεισμοί μέσα σε 8 ώρες - Ο χιονιάς "αλωνίζει" την περιοχή

Για ακόμη μία φορά δοκιμάζονται οι κάτοικοι της Κεντρικής Ιταλίας καθώς μέσα σε μόλις 8 ώρες δεκάδες σεισμοί ταρακούνησαν τις περιφέρειες Λάτσιο, Ούμπρια και Μάρκε. Οι τέσσερις μεγάλοι σεισμοί είχαν μέγεθος από 5,1 - 5,8 Ρίχτερ ενώ σε πολλές περιοχές, συνεχίζει να χιονίζει αδιάκοπα και οι κάτοικοι ζητούν να καθαριστούν άμεσα οι δρόμοι για να μπορέσουν να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

In the next few hours, there could be another even stronger #earthquake, geologists say.

But people can't escape bc of the heavy snow#Italy pic.twitter.com/JoFoLxZqbi — Isabella ✘✘ (@Isabella___xx) January 18, 2017

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση RAI, στα σύνορα των περιφερειών της Ρώμης και της Λ'Άκουιλα ενδέχεται να υπάρχουν θύματα λόγω καταρρεύσεων που προκλήθηκαν από τις σεισμικές δονήσεις και από το βάρος του χιονιού.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M3.7 in Central Italy 48 min ago pic.twitter.com/yMO4gGgu4E — EMSC (@LastQuake) 18 Ιανουαρίου 2017



Τι έχει προηγηθεί

Συνολικά είναι επτά οι δονήσεις που έγιναν νωρίτερα αισθητές στην κεντρική Ιταλία. Οι τρεις είχαν μέγεθος από 5 ως και 5,5 Ρίχτερ και σκόρπισαν τρόμο στους κατοίκους της περιοχής.

Το επίκεντρο του σεισμού που έπληξε στις 10:25 το πρωί την κεντρική Ιταλία επανακαθορίσθηκε, πριν από λίγο, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Αματρίτσε (στο χωριό Καπιτινιάνο), η οποία είχε πληγεί ήδη από τον Εγκέλαδο τον περασμένο Αύγουστο. Το Ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Γεωλογίας υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 5,3 βαθμούς και το εστιακό βάθος του 9 χιλιόμετρα.

Το μέγεθος της δεύτερης σεισμικής δόνησης, η οποία έπληξε σήμερα την περιοχή της κεντρικής Ιταλίας γύρω από το χωριό Αματρίτσε, ήταν 5,5 βαθμοί.

Στις 12:26 (ώρα Ελλάδος) σημειώθηκε τρίτη δόνηση με μέγεθος 5,4 Ρίχτερ. Ήδη στο διαδίκτυο έχουν κάνει την εμφάνισή τους video από τη στιγμή του σεισμού.

Η δημόσια τηλεόραση Rai μετέδωσε την είδηση ότι στο χωριό Κόλε Ντ΄Αρκουάτα δεν απαντούν στα τηλεφωνήματα των συγγενών τους, 15 κτηνοτρόφοι. Τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας εξακρίβωσαν όμως ότι οι 12 απ' αυτούς είναι καλά στην υγεία τους και επιχειρεί να εντοπίσει τους υπόλοιπους τρεις.

Η προσπάθεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει την όλη περιοχή δυσχεραίνεται από την έντονη κακοκαιρία: το χιόνι ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις το ένα μέτρο και φράζει τις εισόδους πολλών σπιτιών.

Κάτοικοι της περιοχής της πόλης Λ' 'Ακουϊλα επιχειρούν, παρά το χιόνι και τον πάγο, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να μεταβούν σε ασφαλέστερα κτίρια .

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Παόλο Τζεντιλόνι ζήτησε την ενίσχυση της παρουσίας του στρατού στις σεισμόπληκτες περιοχές της κεντρικής Ιταλίας για να παρασχεθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους κατοίκους. Στην Ρώμη, αλλά και σε πολλές μικρότερες πόλεις, τα μαθήματα στα σχολεία διακόπηκαν και οι γονείς κλήθηκαν να μεταβούν στα σχολικά συγκροτήματα για να πάρουν τα παιδιά τους. Συνολικά, από τις 10:25 το πρωί, έχουν καταγραφεί πάνω από εκατό σεισμικές δονήσεις.

Κλειστά τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες - Φρένο τραβάει το μετρό

Αύριο σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ιταλίας οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στην Ρώμη, για προληπτικούς πάντα λόγους, διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών του μετρό. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι οι κάτοικοι των σεισμόπληκτων περιοχών Ούμπρια, Μάρκε και Λάτσιο της κεντρικής Ιταλίας βιώνουν τεράστιο ψυχολογικό στρες, διότι η σεισμική αυτή δραστηριότητα, η οποία τους περασμένους μήνες προκάλεσε την ουσιαστική εξαφάνιση ολόκληρων χωριών, μοιάζει ατέλειωτη.

Uffa #terremotos #scorsa in un ora 3 scorsa fortisima #uffa #terremoto2017 A video posted by ISABEL TORRES (@ysabeltorres2) on Jan 18, 2017 at 2:36am PST

Earthquake Again in Rome.. Keep Safe Everybody... A video posted by Lari Bautista (@papikorn) on Jan 18, 2017 at 1:49am PST



Office workers evacuated from buildings in Rome after earthquakes #terremoto pic.twitter.com/E4JJQhapTZ — Alvise Armellini (@Boff23) January 18, 2017

Studenti fuori le scuole a Roma dopo le scosse di terremoto. A photo posted by Pedro Armocida (@pedroarmocida) on Jan 18, 2017 at 2:47am PST

Evacuazione A photo posted by Graye Floriana Romolo (@grayefloriana) on Jan 18, 2017 at 2:36am PST

Φωτογραφία ANSA / ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία ANSA / ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ηφαιστειολογίας της Ρώμης δήλωσαν στη Rai ότι πρόκειται για την ίδια σεισμική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε στις 24 του περασμένου Αυγούστου στην περιοχή του Αματρίτσε.

Στην περιοχή του Ριέτι τα σχολεία εκκενώθηκαν. Προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά σε θύματα. Οι κάτοικοι ωστόσο είναι ανάστατοι φοβούμενοι ότι πρόκειται για σεισμούς που ενεργοποιούν ρήγματα τα οποία μπορούν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερες δονήσεις.

Την ίδια ώρα οι σεισμόπληκτες περιοχές πλήττονται και από την κακοκαιρία με τα χιόνια να έχουν κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των κατοίκων.