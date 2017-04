Σκόπια: Ηρεμία σήμερα πριν την καταιγίδα - Νέες διαδηλώσεις το απόγευμα

"Προς το παρόν όλα είναι ήσυχα. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας περιμετρικά του κοινοβουλίου και μέσα γίνεται αποτίμηση των ζημιών που έγιναν κατά τη χθεσινή έφοδο των διαδηλωτών", λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δημοσιογράφος αλβανόφωνου τηλεοπτικού καναλιού.

Λίγο πριν από τον αστυνομικό κλοιό, που αποτρέπει τους περαστικούς να πλησιάσουν στο κτίριο της βουλής, ένας υποστηρικτής του VMRO-DPMNE του Νίκολα Γκρούεφσκι, με ένα πλακάτ ανά χείρας, που από τη μία πλευρά έχει τη σημαία της ΠΓΔΜ, στέκεται αγέρωχος να φωτογραφηθεί και με το δεξί του χέρι σχηματίζει το σήμα της νίκης.

Οι δρόμοι γύρω από το κοινοβούλιο είναι αποκλεισμένοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων τα καφέ και τα εστιατόρια είναι γεμάτα με κόσμο που φαίνεται ν' απολαμβάνει το ηλιόλουστο μεσημέρι. Στην ερώτηση πώς βλέπουν τα χθεσινά επεισόδια, αποφεύγουν να απαντήσουν μ' ένα ζεστό χαμόγελο και επικαλούμενοι το "φράγμα" της γλώσσας".

Μετά τα χθεσινά επεισόδια στη Βουλή της ΠΓΔΜ, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές, οπαδοί του VMRO-DPMNE του Νίκολα Γκρούεφσκι, εισέβαλαν στη Βουλή και επιτέθηκαν σε βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας, οι οποίοι εξέλεγαν πρόεδρο του σώματος, ο πρόεδρος της χώρας, ο Γκιόργκι Ιβάνοφ, απηύθυνε διάγγελμα και κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες σε συνάντηση, σήμερα, Παρασκευή. Ωστόσο, έως αυτή την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα της συνάντησης ενώ πηγές αναφέρουν ότι ο Ζόραν Ζάεφ, ο επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, αναμένεται να μην παραστεί.

Οι διαδηλωτές ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν και σήμερα ραντεβού, στις πέντε το απόγευμα τοπική ώρα, όπως κάνουν τους τελευταίους δύο μήνες, αν και η αστυνομία είναι αποφασισμένη να τους κρατήσει σε ακτίνα αρκετών εκατοντάδων μέτρων από το κτίριο της Βουλής, φοβούμενη επανάληψη των χθεσινών επεισοδίων.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ

Video of the moment when protesters stormed #Macedonia parliament last night and assaulted the leader of the Social Democrats: pic.twitter.com/NXVL0qEGug