Πακιστάν: 32 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες – Ανυπολόγιστες οι ζημιές

32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν από τις βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες 3 ημέρες. Τα θύματα είτε πνίγηκαν από τις πλημμύρες είτε σκοτώθηκαν από τις καταρρεύσεις σπιτιών και σκεπών.

Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη (25.06.2025) βρίσκοντας απροετοίμαστο τον κρατικό μηχανισμό του Πακιστάν αν και είναι εποχή μουσώνων. Οι μισοί από τους νεκρούς που «χάθηκαν» στις πλημμύρες είναι παιδιά.

Στην επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ξαφνικές πλημμύρες και καταρρεύσεις στεγών είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων 8 παιδιά.

Στην περιοχή 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 56 σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων 6 καταστράφηκαν ολοσχερώς.

