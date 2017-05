Σπάνια πλάνα από τα γυρίσματα του `Help!` των Beatles

Το δεκάλεπτο φιλμ γυρίστηκε από τον Αυστραλό ηθοποιό Λίο ΜακΚερν, ο οποίος υποδύθηκε έναν κακό θρησκευτικό αρχηγό, τον σουάμι Klang στην ταινία και δείχνει τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος σε αυθόρμητες στιγμές στις Αυστριακές Άλπεις.

«Είναι υλικό που τραβήχτηκε το 1965 με τους ανθρώπους που ήταν τότε οι πιο διάσημοι στη γη, στο αποκορύφωμα της κοινής τους καριέρας» δήλωσε στο Reuters ο Νιλ Πίρσον πωλητής σπάνιων βιβλίων στο Λονδίνο, ο οποίος πουλά το αυθεντικό φιλμ 8 χιλιοστών.

Οι Beatles εμφανίζονται να κάνουν έλκηθρο στα χιόνια, να αστειεύονται ενώ παίζουν χάλκινα όργανα. Υπάρχουν και πιο προσωπικές στιγμές, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ καπνίζει τσιγάρο και φωτογραφίζει, σύμφωνα με την περιγραφή του Πίρσον.

Περιέχει ακόμη στιγμιότυπα στα οποία ο ΜακΚερν παίζει με την 10χρονη τότε κόρη του Άμπιγκεϊλ στο σκηνικό που είχε στηθεί για τα γυρίσματα του Help! και εμφανίζονται επίσης οι τότε σύντροφοι και οι σύζυγοι των μελών του συγκροτήματος, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Ο Λίο ΜακΚερν, ο οποίος πέθανε το 2002 έγινε διάσημος από τις συμμετοχές του στις ταινίες «A Man For All Seasons» (Ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές), «Ryan's Daughter» (Η κόρη του Ράιαν) και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική επιτυχία «Rumpole of the Bailey».

Το φιλμ, το οποίο δεν έχει προβληθεί ολόκληρο, αλλά ένα μικρό μέρος του παρουσιάστηκε σε εκπομπή του BBC την Παρασκευή, θα πωληθεί προς 45.101 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ