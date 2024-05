Πόλεμος στην Ουκρανία: Μητέρα και παιδί σκοτώνονται σε επίθεση drones του Κιέβου στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας

Σε επίθεση των δυνάμεων της Ουκρανίας με drones εναντίον οχήματος στο χωριό Οκτιάμπρσκι, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, βρήκαν τραγικό θάνατο μία μητέρα και το τετράχρονο παιδί της.

Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας, όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι έγινε στόχος ουκρανικών drones.

Η μητέρα σκοτώθηκε επιτόπου και το παιδί της, 4 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

