ΗΠΑ: Βίντεο με φορτηγό να συγκρούεται με αυτοκίνητο και να κρέμεται στο κενό από γέφυρα για 90 λεπτά

Οι στιγμές τρόμου της οδηγού στις ΗΠΑ, μέσα από ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο. Το φορτηγό συγκρούεται με αυτοκίνητο που είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα στη γέφυρα. Τα επόμενα λεπτά είναι δραματικά…

Το βίντεο αποτυπώνει τον εφιάλτη που έζησε η οδηγός του φορτηγού σε γέφυρα στις ΗΠΑ. Το βαρύ όχημα συγκρούεται με αυτοκίνητο που είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα και ταχύτατα καταλήγει να κρέμεται στο κενό από τη γέφυρα. Η κάμερα που υπήρχε στο φορτηγό καταγράφει εικόνα και ήχο. Η οδηγός ουρλιάζει από φόβο, με το προσωπικό της μαρτύριο να κρατάει 90 λεπτά. Τόσα χρειάστηκαν για να την απεγκλωβίσουν από το σημείο. Ευτυχώς σώθηκε και πλέον περιμένει την απόφαση των δικαστών, για τα όσα έγιναν τον περασμένο Μάρτιο.

Κατηγορούμενος για το τροχαίο ήταν ο 33χρονος Τρέβορ Μπράναμ, ο οποίος σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οδηγούσε επικίνδυνα κάνοντας συνεχώς σφήνες, πριν τελικά να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με το φορτηγό.

Στο βίντεο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο φαίνεται η 26χρονη να προσπαθεί να «κρατήσει» το φορτηγό στον δρόμο και τελικά να ουρλιάζει όταν το όχημα κρεμάστηκε στο κενό.

Footage shows the March 1 Clark Memorial Bridge car crash that left 26-year-old semi-truck driver, Sydney Thomas, hanging over the Ohio River. Thankfully, she was rescued after hanging nearly 100ft in the air for nearly 45 minutes. #TSRStaffMM pic.twitter.com/K6lL54RycY