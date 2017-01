Θρίλερ στον αέρα! Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω απειλής για βόμβα

«Η πτήση πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ λόγω υποψιών ότι μπορεί να υπάρχει βόμβα μέσα στο αεροσκάφος ... διεξάγονται προκαταρκτικές έρευνες», αναφέρεται σε δήλωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

#BREAKING: A Eurowings flight en route from Oman to Germany makes emergency landing in Kuwait over bomb scare