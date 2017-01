Τείχος στο Μεξικό, τοίχος στην… ενημέρωση από τον Τραμπ

Η αρχή φυσικά γίνεται από το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, το μεγάλο… όνειρο του νέου προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο όμως θέλει να πληρώσουν οι… άλλοι. «Μεγάλη μέρα για την εθνική ασφάλεια η αυριανή (σ.σ. σημερινή). Ανάμεσα σε άλλα, θα χτίσουμε το τείχος» έγραψε, πάντα, στο twitter. Όχι στον λογαριασμό του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά στον προσωπικό.

Σε πρώτη φάση, δεν θα πάρει πηλοφόρι και μυστρί αλλά το «τείχος» θα το «χτίσει» στα λόγια και με την υπογραφή προεδρικών διαταγμάτων…

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!