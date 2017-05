Τραγωδία! Δύο νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ [pics, vid]

Το αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε αερομεταφορές για την εταιρεία κούριερ UPS βγήκε εκτός πορείας, όταν η προπέλα του αριστερού φτερού “βρήκε” στον διάδρομο του αεροδρομίου με αποτέλεσμα να καταλήξει σε διπλανό λόφο...

Scene at @YeagerAirport after cargo plane crash pic.twitter.com/VsD3nWj3kE — Jeff Jenkins (@JeffJenkinsMN) 5 Μαΐου 2017

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Το φορτηγό αεροπλάνο είχε απογειωθεί από Λούισβιλ του Κεντάκι, με προορισμό το αεροδρόμιο της Δυτικής Βιρτζίνια.

State of emergency declared at Yeager Airport in West Virginia. UPS plane off the runway and over a hillside. @ABC7News — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 5 Μαΐου 2017

State of emergency declared at Yeager Airport in West Virginia. UPS plane off the runway and over a hillside. @ABC7News — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 5 Μαΐου 2017