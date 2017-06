Τραμπ... καλύτερα να μασάς! Τον `αδειάζει` ο δήμαρχος που επικαλέστηκε!

Πρώτος απ΄όλους ο δήμαρχος του Πίτσμπουγκ, την πόλη που ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος για να δικαιολογήσει την απόφασή του.

«Εκλέχθηκα για να εκπροσωπήσω τον λαό του Πίτσμπουργκ και όχι το Παρίσι», δήλωσε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήθελε να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στη βιομηχανική αυτή πόλη. Χρειάστηκαν όμως μόνο λίγα λεπτά για τον δήμαρχο της πόλης Μπιλ Πεντούντο ο οποίος πρόσκειται στους Δημοκρατικούς για να του γυρίσει το μπαλάκι. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντάχθηκαν με την Συρία, τη Νικαράγουα και τη Ρωσία αποφασίζοντας να μην συμμετάσχουν στην συμφωνία του Παρισιού. Μένει τώρα στις πόλεις να αναλάβουν τα ηνία της πράσινης οικονομίας», έγραψε στο twitter του.

The United States joins Syria, Nicaragua & Russia in deciding not to participate with world's Paris Agreement. It's now up to cities to lead

«Ως δήμαρχος του Πίτσμπουργκ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα ακολουθήσω τις κατευθυντήριες γραμμές της συμφωνίας του Παρισιού για τους πολίτες μας, την οικονομία μας και το μέλλον μας», έγραψε σε άλλο tweet.

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C