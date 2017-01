Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού στο αεροδρόμιο της Φλόριντα! Βετεράνος του Ιράκ – “Είχε χάσει το μυαλό του” λένε συγγενείς του

Μόλις 6 μέρες πρόλαβε να μετρήσει το νέο έτος χωρίς κάποιο περιστατικό τρομοκρατίας ή τυφλής βίας. Το θέατρο της επίθεσης για μια ακόμη φορά, οι ΗΠΑ και το διεθνές αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα. Ο δράστης της επίθεσης άνοιξε πυρ στην περιοχή παραλαβής των αποσκευών στο Terminal 1, 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, πριν ο ένοπλος τελικώς συλληφθεί.

Ποιος είναι ο Σαντιάγο Εστεμπάν

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσι και βετεράνος στο Ιράκ είναι ο Εστεμπάν Σαντιάγο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης του μακελειού στο αεροδρόμιο της Φλόριντα.

Ο Σαντιάγο “έχασε το μυαλό του” μετά την υπηρεσία του στο Ιράκ, είπε η θεία του σε ιστοσελίδα του Νιου Τζέρσι. Σημείωσε ότι ο δράστης έχει μεγαλώσει στο Πουέρτο Ρίκο και πως επέστρεψε στο νησί μετά την υπηρεσία του στη Μέση Ανατολή και νοσηλεύτηκε με ψυχολογικά προβλήματα.

Η θεία του είπε ακόμα πως πρόσφατα βρήκε δουλειά ως security στην Αλάκα, και έγινε πατέρας τον περασμένο χρόνο. Ο αδερφός του, δήλωσε στο NBC, πως ο Σαντιάγο λάμβανε ακόμα βοήθεια για τα ψυχολογικά του προβλήματα, ενώ είχε στην κατοχή του όπλο. Ο Σαντιάγο αποστρατεύτηκε τιμητικά από την Εθνοφυλακή, πριν τέσσερις μήνες, επιβεβαίωσε πηγή του στρατού στο ABC.

Ο Μπιλ Νέλσον, γερουσιαστής της Φλόριντα, λίγη ώρα μετά το περιστατικό αποκάλυψε πως ο δράστης της επίθεσης έφερε στρατιωτική ταυτότητα με το όνομα Εστέμπαν Σαντιάγκο.

ABD'de Florida Havalimanı'nda silahlı saldırı 5 kişi öldü,onlarca yaralı var. ENDİŞELİYİZ! pic.twitter.com/fGj8tWJqJP — İMAMOĞLU53 (@Reisci_53) 6 Ιανουαρίου 2017

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως αρχικά νόμιζε πως κάποιος είχε ρίξει βαρελότα, προτού αρχίσουν να αντηχούν τα ουρλιαχτά των επιβατών που έτρεχαν πανικόβλητοι μακριά από το σημείο της επίθεσης, στην ζώνη παραλαβής των αποσκευών.

«Πυροβολούσε τον κόσμο αδιακρίτως» περιέγραψε ο Μαρκ Λία, στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, συμπληρώνοντας πως ο δράστης είχε ένα περίστροφο και πολλούς γεμιστήρες. «Παρέμεινε ήρεμος όλη την ώρα» πρόσθεσε τονίζοντας ότι ο ένοπλος έστρεψε το όπλο του εναντίον των ανθρώπων που προσπαθούσαν να κρυφτούν.

Η «ηρεμία» του ενόπλου

Ο ύποπτος, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, δεν επιχείρησε να διαφύγει. Αφού του τελείωσαν οι σφαίρες, κατέβασε το όπλο του και δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του. «Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί από κανέναν αστυνομικό» επισήμανε ο σερίφης της κομητείας του Μπρόουαρντ, Σκοτ Ίσραελ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στο αεροδρόμιο.

WATCH: People are seen ducking behind cars in deadly shooting at FLL. More here: https://t.co/GzdaKNKdGe pic.twitter.com/8uP01YVmkb — NBC 6 South Florida (@nbc6) 6 Ιανουαρίου 2017

Ο σερίφης δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του δράστη ούτε τους λόγους της επίθεσης. Την ίδια ώρα ο διοικητής της Κομητείας του Μπρόουαρντ Τσιπ Λαμάρκα δήλωσε ότι ο ένοπλος έφθασε αεροπορικώς εκεί και πήρε το όπλο από την αποσκευή του που είχε ήδη περάσει από έλεγχο προτού ανοίξει πυρ. «Ο ένοπλος ήταν ένας επιβάτης σε πτήση καναδικής εταιρείας με ένα όπλο που είχε περάσει από έλεγχο» ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook.

Από την πλευρά της η Air Canada, διέψευσε ότι υπάρχει επιβάτης της, με το όνομα Εστεμπάν Σαντιάγκο. «Πήρε την τσάντα του και έβγαλε το όπλο από το εσωτερικό της, πήγε στο μπάνιο για να το γεμίσει. Βγήκε πυροβολώντας ανθρώπους στην περιοχή παραλαβής αποσκευών».

Ενημερώθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπαράκ Ομπάμα

«Παρακολουθώ την φοβερή κατάσταση στην Φλόριντα» ήταν το tweet που έγραψε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου (μαζί τους). Προσέχετε!».

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ιανουαρίου 2017

Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα από την πλευρά τους ενημερώθηκε για τα δραματικά γεγονότα από τους συμβούλους ασφαλείας.