Ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήρη και ολική εκεχειρία Ισραήλ και Ιράν – Αποδέχεται ο Αραγτσί, αλλά ο στρατός ρίχνει πάλι πυραύλους

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν στις 5:30 το πρωί της Τρίτης (24.06.2025) ότι καταγράφηκε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. «Πριν από λίγο, ήχησαν σειρήνες σε αρκετές περιοχές σε όλο το Ισραήλ μετά την αναγνώριση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν οι IDF.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει όπου είναι απαραίτητο για να εξαλείψει την απειλή», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, λίγο μετά τον υπαινιγμό του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ότι οι εχθροπραξίες ενδέχεται να έχουν τερματιστεί και ότι η Τεχεράνη θα σταματούσε τη στρατιωτική της αντίδραση εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του έως τις 4 π.μ. τοπική ώρα στην Τεχεράνη, όπου τώρα είναι λίγο πριν τις 6 π.μ.

Και όλα αυτά ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει μέσω των social media ότι Ισραήλ και Ιράν έχουν συμφωνήσει σε πλήρη και ολική εκεχειρία που θα αρχίσει περίπου στις 7 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και θα επιφέρει «επίσημο τέλος» στη 12ήμερη σύγκρουση. Τα ίδια επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος και σε δήλωση που έκανε αργότερα στο NBC, αλλά και στις 5:30 π.μ. με νέα του ανάρτηση στο Truth Social στην οποία υποστηρίζει πως Ιράν και Ισραήλ ήρθαν στον ίδιο ταυτόχρονα και του ζήτησαν ειρήνη, χαρακτηρίζοντας και τις δύο χώρες ΝΙΚΗΤΕΣ και πως πλέον έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή την εκεχειρία.

«Το Ισραήλ και το Ιράν ήρθαν σε μένα, σχεδόν ταυτόχρονα, και μου είπαν: «ΕΙΡΗΝΗ!» Ήξερα ότι ο χρόνος ήταν ΤΩΡΑ. Ο κόσμος, και η Μέση Ανατολή, είναι οι πραγματικοί ΝΙΚΗΤΕΣ! Και τα δύο έθνη θα δουν τεράστια ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ στο μέλλον τους. Έχουν τόσα πολλά να κερδίσουν, αλλά και τόσα πολλά να χάσουν, αν παρεκκλίνουν από το δρόμο της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Το μέλλον για το Ισραήλ και το Ιράν είναι απεριόριστο, και γεμάτο με μεγάλες ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Ο ΘΕΌΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΊ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΎΟ!»

Την εκεχειρία με το Ισραήλ, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε μετά τις 4 π.μ. ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, δηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τεχεράνης «συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή», υπονοώντας ότι οι εχθροπραξίες μπορεί να έχουν τερματιστεί.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεών μας για την τιμωρία του Ισραήλ για την επιθετικότητά του συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, στις 4 π.μ.», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter):

The military operations of our powerful Armed Forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute, at 4am.



Together with all Iranians, I thank our brave Armed Forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

Σε προηγούμενο μήνυμά του, μέσω X, ο Αραγτσί διέψευδε τα περί συμφωνίας, αναφέροντας, ωστόσο, πως «η οριστική απόφαση για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεών μας θα ληφθεί αργότερα», υπενθυμίζοντας πως η Τεχεράνη έχει «κάνει σαφές επανειλημμένα» πως «το Ισραήλ άρχισε πόλεμο εναντίον του Ιράν, όχι το αντίστροφο».

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO “agreement” on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

Πώς έκλεισε η συμφωνία

Ανώτερο στέλεχος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε υπό καθεστώς ανωνυμίας στα ΜΜΕ, ότι σε επαφή με την ιρανική πλευρά ήλθαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Πάντα σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μεσολάβησε προσωπικά για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ μέλη της ομάδας του ήλθαν σε απευθείας επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους.

Όπως είπε το ίδιο υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, το Ισραήλ συμφώνησε να παύσει πυρ αν το Ιράν δεν συνεχίσει τα πυραυλικά πλήγματά του. Κατά τον ίδιο, το Ιράν ανέφερε πως θα τηρήσει τη συμφωνία αυτή.

Οι δηλώσεις Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Μετά την αρχική του δήλωση, μέσω Truth Social, περί ανακωχής, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει στο NBC News ότι αναμένει η εκεχειρία που ανακοίνωσε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να διαρκέσει «για πάντα». «Πιστεύω ότι η εκεχειρία είναι απεριόριστη. Θα διαρκέσει για πάντα», τόνισε ο Τραμπ στην τηλεοπτική συνέντευξη, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη μόνιμη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social και αναδημοσίευση στο Χ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν για απόλυτη εκεχειρία… για 12 ώρες. Μετά το πέρας αυτών των ωρών, ο πόλεμος θα θεωρείται ΛΗΞΑΣ!».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλεσε τη σύρραξη Ισραήλ – Ιράν «Πόλεμο των 12 Ημερών» και σημειώνει πως αυτός είναι ένας πόλεμος που «θα μπορούσε να είχε συνεχιστεί για χρόνια και να καταστρέψει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», αλλά «δεν έγινε και δεν θα γίνει ποτέ».

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε χαρακτηριστικά:

«ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! Έχει συμφωνηθεί πλήρως από και μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει Πλήρης και Ολική Κατάπαυση του Πυρός (σε περίπου 6 ώρες από τώρα, όταν το Ισραήλ και το Ιράν θα έχουν αποσυρθεί και ολοκληρώσει τις τελευταίες αποστολές τους που βρίσκονται σε εξέλιξη!), για 12 ώρες, οπότε ο πόλεμος θα θεωρείται ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ!»

“CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE…” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG — The White House (@WhiteHouse) June 23, 2025

Τραμπ: «Ο Πόλεμος των 12 Ημερών»

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σπεύσει να συγχαρεί και τις δύο πλευρές, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Με την προϋπόθεση ότι όλα θα εξελιχθούν όπως πρέπει – και θα εξελιχθούν-, θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο χώρες».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ονόμασε τη σύντομη, αλλά σφοδρή σύρραξη ως «Ο Πόλεμος των 12 Ημερών», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μία σύγκρουση που είχε τη δυναμική να εξαπλωθεί και να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Αυτός ήταν ένας πόλεμος που θα μπορούσε να κρατήσει χρόνια και να καταστρέψει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – αλλά δεν κράτησε, και δεν θα κρατήσει ποτέ!», τόνιζε στην ανάρτησή του.

Reuters: Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ – Ιράν

Στη διάρκεια της νύχτας, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο προσέθετε ότι η συμφωνία προτάθηκε από τις ΗΠΑ και μεσολάβησε το Κατάρ.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφωνήθηκε εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν διαψεύσει τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όχι μέχρι την τελική εξάλειψή του», ανέφεραν.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η συμφωνία για εκεχειρία επετεύχθη με παρέμβαση του Κατάρ

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν επιτεύχθηκε με παρέμβαση του Κατάρ, το οποίο μερικές ώρες νωρίτερα δέχθηκε βαλλιστικούς από την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ αποδέχτηκε την πρόταση, υπό τον όρο ότι το Ιράν δεν θα πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις.

Αναμφίβολα, εάν οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιωθούν και στο πεδίο, θα μπορούσαν να ανατρέψουν το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή.