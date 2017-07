Video σοκ: Άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ! Πανικός στο Άρκανσας

Ενώ το κλαμπ στο Λίτλ Ροκ του Άρκανσας ήταν γεμάτο και ο κόσμος διασκέδαζε, για άγνωστη, ακόμα, αιτία, άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί και ουρλιαχτά. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, έχουν τραυματιστεί 28 άνθρωποι αλλά κανενός η ζωή δεν κινδυνεύει. Το νεότερο θύμα είναι 16 ετών και το μεγαλύτερο περίπου στα 25.

Δείτε το video με τη στιγμή των πυροβολισμών

#BREAKING: Video shows moments leading up to at least 17 people being shot at nightclub in downtown Little Rock (Courtesy: Darryl Rankin). pic.twitter.com/aBgYfF4FNu — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) July 1, 2017

Στο κλαμπ, το βράδυ της Παρασκευής όταν σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονταν εκατοντάδες θαυμαστές του ράπερ Finese2Tymes. Ένας από τους παρευρισκόμενους, ο Darryl Rankin, έκανε live στο Facebook την ώρα που άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί.

Δείτε τα video

Μάρτυρες είπαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί. Στα video του Rankin φαίνονται τα ματωμένα ρούχα του ενώ ένας άνδρας ακούγεται να λέει πως δεν μπορεί να κινηθεί! Ο Michael Hibblen, διευθυντής ειδήσεων του τοπικού σταθμού KUAR δήλωσε πως πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κλαμπ άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν!

Witness describes the Little Rock club shooting as "mass chaos as people ran for safety hoping not to be shot" #ARNews — Jonathan Rozelle (@JonathanRozelle) July 1, 2017

Μοιραία, εκτιμάται πως κάποιοι από τους τραυματίες είναι εκείνοι που προσπάθησαν να διαφύγουν και είτε έσπασαν χέρια ή πόδια είτε χτύπησαν από τα τζάμια των παραθύρων.

#UPDATE 28 injured in the W 6th Street Shooting, 25 from GSW's and 3 from unrelated injuries. At this time, ALL are expected to survive. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

LRPD on scene of reported shooting on 6th at music venue between Louisiana and Center. #ARNews pic.twitter.com/K4mRw5S5fH — John Kushmaul (@JohnKushmaul) July 1, 2017

Investigators also looking for evidence outside the club pic.twitter.com/mAi6uRCtcD — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

Just told by someone who was inside Power Ultra Lounge the shots were fired on 2nd floor of club pic.twitter.com/9YkeYuX4NH — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

Όλα δείχνουν πως το περιστατικό δεν συνδέεται με την τρομοκρατία αλλά ίσως να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες. Αξιοσημείωτο και το γεγονός πως ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν μέσα στον πανικό να διαφύγουν και μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει συλληφθεί για το αιματηρό περιστατικό!

Με πληροφορίες από rt.com και Daily Mail