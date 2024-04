Ουκρανία: Επίσπευση της παράδοσης όπλων ζητά ο Ζελένσκι – Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κερδίσει

Σε σημείο καμπής βρίσκεται η Ουκρανία, με τον στρατό της να υποχωρεί σε κάποια σημεία ώστε να ανασυνταχθεί και την Ρωσία να προωθείται αργά αλλά σταθερά.

Παρά την έγκριση της αμερικανικής βοήθειας και την «μυστική» αποστολή κάποιων λίγων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, η Ουκρανία δεν έχει παραλάβει ακόμη τα οπλικά συστήματα που προσδοκούσε, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις πως η Ρωσία προετοιμάζει ευρείας κλίμακας επίθεση.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ επισκέφτηκε σήμερα (29/4/2024) αιφνιδιαστικά το Κίεβο για να στείλει ένα μήνυμα: “Η Μόσχα πρέπει να καταλάβει πως δεν μπορεί να κερδίσει“. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους συμμάχους να αναλάβουν “μια σημαντική και πολυετή οικονομική δέσμευση (…) προκειμένου να καταδείξουμε πως η υποστήριξή μας στην Ουκρανία δεν είναι βραχυπρόθεσμη”.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως ζωτικής σημασίας αμερικανικά όπλα αρχίζουν να φθάνουν στην Ουκρανία σε μικρές ποσότητες και πως η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει γρηγορότερα καθώς οι προωθούμενες ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να το εκμεταλλευθούν.

Ο Ζελένσκι, στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο δίπλα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, κατέστησε σαφές πως η κατάσταση στο πεδίο της μάχης εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα της προμήθειας πυρομαχικών στην Ουκρανία.

“Έγκαιρη υποστήριξη για τον στρατό μας. Σήμερα δεν βλέπω τίποτα θετικό ακόμη σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν προμήθειες, έχουν αρχίσει λίγο, αυτή η διαδικασία πρέπει να πάει πιο γρήγορα”, είπε.

Ukraine and NATO have reached the highest level of relations since our independence, but not yet the highest possible level. And this is exactly what we discussed today with Secretary General Jens Stoltenberg. We also talked about countering Russian aggression, further… pic.twitter.com/fQdwmyHKL2

“Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί τώρα να εκμεταλλευθεί μια κατάσταση όπου περιμένουμε για προμήθειες από τους εταίρους μας… και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η ταχύτητα των παραδόσεων σημαίνει σταθεροποίηση του μετώπου”, είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για προμήθεια προηγμένων συστημάτων εκτόξευσης αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot τα οποία το Κίεβο θέλει να αποκτήσει από τους συμμάχους του ώστε να αντιμετωπίσει τα πλήγματα της Ρωσίας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και drones.

Είπε πως το Κίεβο έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στην εξασφάλιση προμηθειών πυραύλων για το σύστημα Patriot, όμως εξακολουθεί να εργάζεται για το θέμα της εξασφάλισης νέων εκτοξευτών πυραύλων.

Today, NATO Secretary General @jensstoltenberg and I discussed in detail the situation on the battlefield in Ukraine, our capabilities, and the capabilities of our partners to support our soldiers.



The Russian army is now trying to take advantage of the situation while we are… pic.twitter.com/jJ9QrZAF2M