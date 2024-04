Ευρωεκλογές 2024: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γίνεται #ProudGrandma για την επανεκλογή της στην Κομισιόν

Με κάτι λιγότερο από έναν μήνα να μένει για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, το επιτελείο της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, πασχίζει να τη μεταμορφώσει από μία εργασιομανή πολιτικό σε μία ζεστή μητέρα και γιαγιά που θέλει μία ασφαλή Ευρώπη για την οικογένειά της.

Το επιτελείο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιδιώκει ένα πολιτικό rebranding, στο πλαίσιο διεκδίκησης μιας δεύτερης θητείας της ενόψει των ευρωεκλογών.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Politico, πρόκειται για μία επιστροφή στις πιο οικογενειακές και διασκεδαστικές ρίζες της υποψήφιας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία από το 2019, οπότε και ανέλαβε, κλήθηκε να διαχειριστεί για το ευρωπαϊκό μπλοκ την πανδημία, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και την επακόλουθη κρίση του κόστους ζωής.

Το 2008, όταν η ίδια ήταν υπουργός Οικογένειας της Γερμανίας, άφησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, τον χολιγουντιανό ηθοποιό Χιου Τζάκμαν να την βγάλει από έναν κάδο απορριμάτων.

Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτή την πιο χαλαρή εικόνα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγινε γνωστή για την αυτοπειθαρχία της, το γεγονός ότι κοιμόταν στην έδρα της Κομισιόν, ενώ δούλευε και πολλές ώρες και τα Σαββατοκύριακα.

Πλέον, η φον ντερ Λάιεν έχει ανοίξει νέα ιστοσελίδα, με πιο φωτεινά χρώματα και νέο λογότυπο, έναν κύκλο από χρυσά αστέρια που παραπέμπει στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το σύνθημα «Ούρσουλα 2024».

Together we can make Europe stronger and safer.



Because Europe is much more than a Union.



It is our Home. pic.twitter.com/loVXpWxHHR