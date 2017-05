Χαμός με το αινιγματικό tweet του γλωσσοπλάστη Ντόναλντ Τραμπ!

Σε ένα tweet που ανέβασε το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε μια λέξη που δεν υπάρχει. Η λέξη "covfefe" έγινε γρήγορα trend στα social media, με άπαντες να ψάχνουν τι σημαίνει!

Η λέξη εφευρέθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ λίγο μετά τα μεσάνυχτα και προκάλεσε χαμό, με το μήνυμά του να μπερδεύει και να τρομοκρατεί πολλούς από τα 31 εκατομμύρια followers του. Όλοι άρχισαν να απορούν τι σημαίνει το περιβόητο πλέον "covfefe" και αν πρόκειται για κάποιον μυστικό κώδικα, πώς το προφέρουμε και γιατί μετά από 6 ώρες διαγράφηκε από τον λογαριασμό του.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Το μήνυμα κατέβηκε στις 5.50 τα ξημερώματα αλλά δεν υπήρξε κάποια εξήγηση για το αρχικό μήνυμα. Το "covfefe" βέβαια είχε ήδη γίνει παγκόσμιο trend, με τους χρήστες του διαδικτύου να φτιάχνουν διάφορα memes και να αναρωτιούνται αν πρόκειται για ημιτελή πρόταση ή λάθος που έκανε για τη λέξη "κάλυψη".

Αν δεν είναι μια κουτσουρεμένη φράση, τι πάει να πει "covfefe"; Είναι ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν; Ή μήπως ένα τυπογραφικό λάθος; "Covfefe" σημαίνει "παραιτούμαι", σύμφωνα με μια λάθος μετάφραση του google από τα ρωσικά στα αγγλικά.

"And just before you serve it, you hit it with a dash of #Covfefe" pic.twitter.com/fm9CAF4Iyz — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) May 31, 2017

I like to imagine that "covfefe" is the exact moment someone tackled Trump and wrestled the phone out of his hand. https://t.co/96MAwttvdL — Jamelle Bouie (@jbouie) May 31, 2017

Knock on *45's door:

"Mr. Resident, would you like the good news first or the bad?"

"Good news."

"One of your tweets went viral..."#covfefe pic.twitter.com/dmuIs3DYVK — StrictlyCovfefe ???? (@christoq) May 31, 2017

«Covfefe είναι μια θαυμάσια λέξη, τελεία - Σον Σπάισερ αύριο», σύμφωνα με ένα άλλο τουίτ που παρωδεί μια αντίδραση του εκπροσώπου του προέδρου. Για να αποφύγει κάθε σύγχυση το Regent's Center της αγγλικής γλώσσας στο Λονδίνο διευκρίνισε: "Για όλους τους μαθητές μας στην αγγλική γλώσσα, μπορούμε να πούμε πως το covfefe δεν είναι αγγλική λέξη. Προς το παρόν".

Πηγή: Nbcnews, ΑΠΕ - ΜΠΕ