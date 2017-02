Χαστούκι στον Τραμπ! Παραμένει το μπλόκο στο διάταγμα - ντροπή

Μια απόφαση που ίσως λίγοι να περίμεναν αλλά πολλοί περισσότεροι εύχονταν. Το διάταγμα ντροπή του Ντόναλντ Τραμπ, το διάταγμα που απαγορεύει σε πολίτες από επτά - κυρίως μουσουλμανικές- χώρες να μπαίνουν στις ΗΠΑ το επόμενο διάστημα, παραμένει σε πάγο. Μια απαγόρευση στην απαγόρευση. Και επειδή δυο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση, αυτή δεν είναι άλλη από το "ναι" που θα φώναξαν οι χιλιάδες Αμερικανοί που παραμένουν αντίθετοι στην ξενοφοβία όταν έμαθαν την απόφαση του δικαστηρίου.



Μια απόφαση που είναι σαφές πως έκανε έξαλλο τον Ντόναλντ Τραμπ. Του πήρε μόνο μερικά λεπτά για να αντιδράσει μέσω twitter: «Θα σας δώ στο δικαστήριο, η ασφάλεια του Έθνους μας είναι σε κίνδυνο» έγραψε και μάλιστα σε κεφαλαία για να εκδηλώσει την οργή του ο Αμερικανός πρόεδρος!

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!