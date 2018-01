Κακοκαιρία ΗΠΑ: Είχαν να δουν χιόνι από το 1989! Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα

Η μετεωρολογική βόμβα που πλήττει τις ΗΠΑ χτυπάει αλύπητα ακόμα και περιοχές της Φλόριντας, της Νότιας Καρολίνας και της Τζόρτζια και δεν αναμένεται να κοπάσει σύντομα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, εκτός από το χιόνι, προκάλεσαν κύματα ύψους 7 μέτρων.

Check out the SNOW falling in Florida right now! This is in Tallahassee & you can hear kids laughing in the background. Courtesy: dhpeeple1 #BombCyclone #WinterStorm pic.twitter.com/dU4vYwhevR — Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 3, 2018

Στο Τσάρλεστον είχαν να δουν χιόνι από το 1989 . Τα αεροδρόμια στο Τσάρλεστον και αλλού ακύρωσαν 500 πτήσεις την Τετάρτη και άλλες 1.700 αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα.

Hard to believe this Charleston, SC! 27° and snowing and they could end up with a Top-5 snowfall! (forecasting 3-5") List follows the video via Carol Cramer. Winter Storm Warning until midnight with @mikebettes live on @weatherchannel 3-8 PM ET.#FrozenAmerica pic.twitter.com/MYP2j6ZlGt — Mike Seidel (@mikeseidel) January 3, 2018

Ο κυβερνήτης της Τζώρτζια κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

RARE SIGHT: it's snowing in Tallahassee FL for the 1st time in 28 years. @NWSTallahassee measured 0.1" of snow/sleet on their roof @floridastate at 8:30 AM. Video via 904 Happy Hour. #snow #flwx#frozenAmerica pic.twitter.com/dG5uMrTcpM — Mike Seidel (@mikeseidel) January 3, 2018

Η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο παγοδρόμιο. Στην Ουάσινγκτον το Μνημείο του Τζέφερσον καθρεφτίζεται στον πάγο!

Στη Νέα Υόρκη πάγωσαν ακόμα και τα συντριβάνια!

Η πιο εντυπωσιακή εικόνα όμως μας έρχεται από τους καταρράκτες του Νιαγάρα που πάγωσαν προσφέροντας ένα μαγικό θέαμα στους επισκέπτες.