Ντάισελμπλουμ: Ξαναρχίζουν οι συζητήσεις με την Ελλάδα για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα ξαναρχίσουν, αφού "πάγωσαν" στα μέσα Δεκεμβρίου με αφορμή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να χορηγήσει 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ντάισελμπλουμ αναφέρει ότι οι πιστωτές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες αφού έλαβαν την επιστολή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, στην οποία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας.

«Είμαι ευτυχής που συμπεραίνω ότι ανοίξαμε τον δρόμο (...) για να προχωρήσουμε με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που θα γίνουν τον Ιανουάριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

I have received a letter in which my Greek colleague has confirmed his commitment to previous agreements #Greece