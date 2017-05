Ατάκα “φωτιά” Τσίπρα για χρέος: Μπορεί να φορέσω γραβάτα...! Το “πηγαδάκι” στη Βουλή

Τα νέα για τη συζήτηση για το Χρέος είναι πάρα πολύ καλά σε σημείο που δεν τα πιστεύουμε… στο βαθμό που ετοιμάζομαι να βάλω γραβάτα… ανέφερε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες .

Διευκρίνισε, πάντως, πως «κρατάμε μικρό καλάθι…» και μίλησε για μια σκληρή σύγκρουση που υπάρχει αυτή την στιγμή μεταξύ του ΔΝΤ και του Σόιμπλε για το θέμα του χρέους. Επισήμανε ότι η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, του έχει αναφέρει πως εμμένει στην ρύθμιση ενός βιώσιμου χρέους, καθώς δεν μπορεί να περάσει οποιαδήποτε απόφαση από το συμβούλιο των διευθυντών του Ταμείων για παραμονή στο πρόγραμμα και το εννοεί.

"Too good to be true όσα ακούω. Σε βαθμό που θα βιαστώ να φορέσω γραβάτα".Αισιόδοξος για συμφωνία για χρέος στις 22/5 ο Α. Τσίπρας @ALPHA_TV pic.twitter.com/IW034ETa7j