Ρεσιτάλ από τη Λιάνα Κανέλλη: Ήρθατε ως ελπίδα και πέσατε ως ακρίδα! [vid]

Η βουλευτής του ΚΚΕ σχολίασε με… μαθήματα αγγλικών και δημοσιογραφίας την ατάκα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συζήτησή του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, για εξελίξεις που είναι… "too good to be true" για το χρέος, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο να φορέσει γραβάτα.

«Έρχεται ο πρωθυπουργός στη Βουλή και μιλάει στους δημοσιογράφους- που είναι αλήτες, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, που βρίζουνε τον ΣΥΡΙΖΑ- και τους λέει "too good to be true"- είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, για το δάνειο. Να σας πω εγώ ως δημοσιογράφος τι συμβαίνει; Τοo true to be good. Είναι πολύ αληθινό για να είναι καλό. Ήρθατε ως ελπίδα και πέσατε ως ακρίδα. Λέτε ότι θα φύγετε από επιτροπεία. Από ποια επιτροπεία φεύγετε; Δίνετε την εξουσία στον υπουργό Οικονομικών να εφαρμόζει την πολιτική των επιτρόπων, μέχρι το 75% του χρέους να αποπληρωθεί», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Δείτε την ομιλία της

Με τη… γραβάτα του πρωθυπουργού ασχολήθηκε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη. «Ο κ. Τσίπρας μας είπε πρώτα ότι δεν ψηφίσει μέτρα, χωρίς χρέος. Μετά μας είπε πως ψηφίζει μέτρα για να πάρει το χρέος. Τώρα λέει πως αν δεν πάρει το χρέος θα ξεψηφίσει. Μετά λέει ότι θα φορέσει γραβάτα, αυτάρεσκα, γιατί δήθεν θα πάρει κάτι για πρώτη φορά, για το χρέος. Σιγά! Όλα για πρώτη φορά τα κάνετε. Γραβάτα μπορεί να φορέσει για πρώτη φορά, τη φόρεσε και ο κ. Παππάς άλλωστε στην Αμερική. Αλλά είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση κόβει τόσα πολλά επιδόματα».

Από την άλλη, ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, ως πρώην αστυνομικός στάθηκε στο θέμα των ενστόλων και των βελτιωτικών αλλαγών που έχουν προαναγγελθεί για τα ειδικά μισθολόγια. Ο "γαλάζιος" βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κορόιδεψε τους ένστολους και δεν υλοποίησε τη δέσμευσή της για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ. ατήγγειλε ότι οι περικοπές για τους ένστολους θα φτάσουν τα 400 ευρώ και τόνισε ότι η ΝΔ έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ και την κατάθεση ενός νέου ειδικού μισθολογίου που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες.

