Σάλο έχει προκαλέσει η ενέργεια του 15χρονου Artem Severiukhin, ο οποίος και έκανε ναζιστικό χαιρετισμό πάνω στο βάθρο, μετά τη νίκη του σε αγώνα του παγκόσμιου πρωταθλήματος καρτ.

Ο νεαρός Ρώσος αθλητής, έλαβε μέρος στους αγώνες υπό ιταλική σημαία και πήρε τη νίκη στην Πορτογαλία, αλλά “αμαύρωσε” την επιτυχία του, με την κίνησή του.

Ο ίδιος έσπευσε πάντως αργότερα να απολογηθεί για το γεγονός, υποστηρίζοντας: «Ξέρω ότι είμαι ανόητος και είμαι έτοιμος να τιμωρηθώ». Η FIA πάντως έχει αρχίσει να εξετάζει το θέμα και αναμένεται τιμωρία του Ρώσου οδηγού.

FIA is launching a investigation into the incident where Russian driver Artem Severiukhin (competing under the Italian flag) showed a nazi salute at the World Karting Championship.



pic.twitter.com/XqJaJivIsy