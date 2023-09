Σοκάρει ένα video που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media και δείχνει τον γνωστό τενίστα, Μπερνάρντ Τόμιτς, να ξυλοκοπείται άγρια από δύο άνδρες.

Ο Τόμις αποτέλεσε στο παρελθόν κορυφαίο ταλέντο του παγκόσμιου τένις, με δύο κατακτήσεις Γκραν Σλαμ σε επίπεδο τζούνιορ, αλλά και τέσσερις τίτλους της ATP, στην οποία έφθασε μέχρι και το Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στα 30 του χρόνια όμως, έχει βρεθεί να “παλεύει” για να βρεθεί στο top200, ενώ φαίνεται ότι έμπλεξε και εκτός κορτ. Στο video φαίνεται να ξυλοκοπείται έξω από ένα εργαστήριο τατουάζ στην Αυστραλία, χωρίς να υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης.

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.



Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn