Άστον Βίλα – Ολυμπιακός: «Συναρπαστική στιγμή ο ημιτελικός – Σέβομαι τον Μεντιλίμπαρ» δήλωσε ο Ουνάι Έμερι

Άστον Βίλα και Ολυμπιακός “κοντράρονται” τη Μεγάλη Πέμπτη, στον πρώτο τους ημιτελικό για το Conference League και ο προπονητής της Αγγλικής ομάδας, Ουνάι Έμερι, δηλώνει πως οι παίκτες του είναι έτοιμοι για τη συγκεκριμένη πρόκληση.

Αφού ανέφερε πως δεν θέλει να εστιάσει στο επιτυχημένο του ευρωπαϊκό παρελθόν, ο Ουνάι Έμερι μίλησε για το αυριανό, Άστον Βίλα – Ολυμπιακός, για τα ημιτελικά του Conference League (02.05.2024 / 22:00, Newsit.gr).

Ο Ισπανός προπονητής της Άστον Βίλα, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στην ετοιμότητα των παικτών του, ενώ τόνισε πως σέβεται πολύ τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Θεωρώ πως είμαστε σε καλή επαφή με όλους, απολαμβάνουμε τον ανταγωνισμό και απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Αύριο, για μας, ο ημιτελικός είναι πολύ συναρπαστική στιγμή», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Και συνέχισε για την ευρωπαϊκές του επιτυχίες: «Το παρελθόν είναι σημαντικό για τις εμπειρίες μου, τα επιτεύγματά μου, αλλά όχι για το μέλλον μου. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά αυτό το μέλλον. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι».

Όσον αφορά στον παλιό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ρόμπιν Όλσεν, ο οποίος θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια της Άστον Βίλα, σχολίασε: «Όταν παίζει, βοηθά την ομάδα. Η ομάδα πιστεύει σε αυτόν και εμπιστεύεται την απόδοσή του. Για παράδειγμα, το Σάββατο κόντρα στην Τσέλσι, μας έσωσε. Είναι ταπεινός και είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμούν πολύ στα αποδυτήρια».

