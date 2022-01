Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ισοφαρίσει για την Ελλάδα την αναμέτρηση με την Αργεντινή στο ATP Cup, καθώς ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (7-6, 3-6, 3-6) από τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο Κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε το πρώτο του παιχνίδι στο μονό μετά την επέμβαση στον ώμο και έδειξε ότι δεν έχει ακόμη ρυθμό για να κερδίσει έναν εξαιρετικό αντίπαλο, όπως ο Αργεντινός Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Τσιτσιπάς “πάλεψε” μέχρι το τέλος το ματς και χρειάστηκε δύο ώρες και 43 λεπτά για να “λυγίσει” απέναντι από τον Σβάρτσμαν.

Η Ελλάδα γνώρισε έτσι τη δεύτερη ήττα της από την Αργεντινή, καθώς νωρίτερα είχε χάσει και ο Περβολαράκης, με αποτέλεσμα το διπλό που ακολουθεί να μην μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Η χώρα μας αποκλείστηκε έτσι από το ATP Cup, πριν τη φάση των ημιτελικών.

