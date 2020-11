ATP Finals: Έκανε… πλάκα ο Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του (video)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε εντυπωσιακά το ταξίδι του στο ATP Finals, νικώντας πολύ εύκολα τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 2-0 σετ σε μόλις 78 λεπτά.

Ο Σέρβος τενίστας δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αργεντινό και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου για έκτη φορά στην καριέρα του.

Το σκορ (6-3, 6-2) τα λέει όλα για το παιχνίδι, με τον Τζόκοβιτς να βάζει, χωρίς να ιδρώσει, πολύ γερές βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης

Από την πλευρά του, ο Σβάρτσμαν θα πρέπει να τα δώσει όλα στον επόμενο αγώνα του (18/11), όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο της αναμέτρησης Μεντβέντεφ-Ζβέρεφ (22.00).

Make that a dozen 🙌@DjokerNole wins his 12th consecutive opening round robin match at the #NittoATPFinals by beating Schwartzman 6-3 6-2! pic.twitter.com/WMafO8C3D2