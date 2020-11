ATP Finals: Ο Ρούμπλεφ νίκησε τον Τιμ στον όμιλο του Τσιτσιπά (video)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ αποχωρεί με… ψηλά το κεφάλι από το ATP Finals, αφού επικράτησε στο τελευταίο του παιχνίδι του Ντομινίκ Τιμ με 2-0 σετ (6-2, 7-5), στην πρώτη του νίκη στον όμιλο του Τσιτσιπά.

Ο Ρώσος τενίστας είχε ήδη αποκλειστεί μετά τις ήττες από Ναδάλ και Τσιτσιπά, αλλά βρήκε την ευκαιρία για μία νίκη κόντρα σον αδιάφορο Τιμ, η οποία και του απέφερε 200 βαθμούς και 153.000 δολάρια.

Ο Ρούμπλεφ ολοκλήρωσε έτσι με θετικό τρόπο τη σεζόν του, την ώρα που ο Τιμ έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, όπου περιμένει και τον νικητή του Ναδάλ – Τσιτσιπάς (19/11, 22:00 LIVE από το Newsit.gr).

A brilliant 2020 season ends with his FIRST #NittoATPFinals victory 💪@AndreyRublev97 defeats group winner Thiem 6-2 7-5 pic.twitter.com/EflkXHk6sU