Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου για το All Star Game του NBA, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στο Κλίβελαντ.

Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ανατολής, πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ. Ο MVP των περσινών τελικών του ΝΒΑ έχει 2.145.835 ψήφους για την ώρα. Στην κορυφή της περιφέρειας βρίσκεται ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έχει 2.360.435 ψήφους.

Συνολικά στην κορυφή της διαδικασίας βρίσκεται ο Στεφ Κάρι με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λεμπρόν Τζέιμς.

The first EAST returns for #NBAAllStar 2022!



Do you agree??



Vote today for #NBAAllStar Voting presented by @TISSOT on the NBA App, https://t.co/nXTUUCAgzN or on Twitter using #FirstNameLastName and #NBAAllStar.https://t.co/5gEHCtSONf pic.twitter.com/O4qmWGAYyy