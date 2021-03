Η… ελίτι του ΝΒΑ βγήκε στο παρκέ του «State Farm Arena», για την παρουσίαση των δυο ομάδων του All Star Game.

Team Lebron και Team Durant παρουσιάστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα τους στο All Star Game της Ατλάντα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να… πατάει παρκέ, λίγο πριν τον ηγέτη της ομάδας, Λεμπρόν Τζέιμς.

#TeamLeBron Introduced for #NBAAllStar 2021 on TNT by Florida A&M University (@FAMU_1887) Marching Band! #NBAAllStar pic.twitter.com/tbYG6EtZQL