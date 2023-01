Το Australian Open έχει μπει στην τρίτη ημέρα του και προσφέρει φοβερό θέαμα στους φίλους του τένις.

Στο παιχνίδι των Τζέισον Κούμπλερ με τον Καρέν Κατσάνοφ για το δεύτερο γύρο του Australian Open σημειώθηκε ένα απίστευτο ράλι.

Ο 29χρονος Αυστραλός αντάλλαξε 70 (!) χτυπήματα με τον Ρώσο τενίστα και τελικά πήρε τον πόντο, ξεσηκώνοντας το γήπεδο.

Δεν μπόρεσε, όμως, να πάρει και τη νίκη, καθώς ο Κατσάνοφ επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 και έκλεισε θέση στον τρίτο γύρο του Australian Open, όπου τον περιμένει ο Αμερικανός Φράνσις Τιάφοου.

