Australian Open: Αποκλείστηκε και ξέσπασε σε κλάματα ο Μονφίς (videos)

Ο Γκαέλ Μονφίς αποκλείστηκε από τον Εμίλ Ρουσουβουόρι στον πρώτο γύρο του Australian Open και μετά το τέλος του αγώνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο κορυφαίος Γάλλος τενίστας αποτέλεσε την πρώτη έκπληξη του φετινού τουρνουά και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι δεν αισθάνεται καλά στο κορτ τον τελευταίο καιρό, όπου μετράει 6 σερί ήττες μετά τη διακοπή για τον κορονοϊό.

«Δεν νιώθω καλά γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν μπορώ να βρω το παιχνίδι μου. Αυτό που βλέπω είναι ότι ξεκίνησα τη σεζόν χωρίς μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ένιωσα γρήγορα στην προπόνηση ότι είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να παίξω καλά. Απλά δεν είμαι καλά.

Παίζω άσχημα, δεν μπορώ να σερβίρω, δεν μπορώ να κάνω forehand, κάνω λάθη. Χωρίς εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν νιώθω καλά, φαίνεται. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, φαίνεται», σχολίασε ο Μονφίς φορτισμένος συναισθηματικά.

