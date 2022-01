“Ραντεβού” στον τελικό του Σαββάτου (27.01.2022) έκλεισαν Άσλεϊ Μπάρτι και Ντάνιελ Κόλινς στο Austraian Open.

Ασταμάτητη είναι η Ασλεϊ Μπάρτι (ΦΩΤΟ), στο Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη. Η «οικοδέσποινα» του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, χρειάσθηκε μόλις μία ώρα και δύο λεπτά, για να κάμψει την αντίσταση της Αμερικανίδας, Μάντισον Κις (Νο 51 στον κόσμο), επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση με 6-1, 6-3.

Η Αυστραλή επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, θα διεκδικήσει για πρώτη φορά το Australian Open, με αντίπαλο την Ντανιέλ Κόλινς (Νο 30). Η Αμερικανίδα νίκησε την Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ (Νο 9) με 2-0 σετ (6-4, 6-1) μέσα σε 78 λεπτά.

More than 40 years in the making 🇦🇺 @ashbarty | #AusOpen pic.twitter.com/Gq2yt4qBAn

Για την Αμερικανίδα και Νο30 του κόσμου αυτή θα είναι η 1η εμφάνιση σε τελικό Grand Slam και μάλιστα στο…αγαπημένο της Major, στο οποίο είχε φτάσει μια ανάσα από τον τελικό το 2019 γνωρίζοντας την ήττα από την Πέτρα Κβίτοβα.

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE