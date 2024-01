Ένα χρόνο μετά την επιτυχία της στο Australian Open και την κατάκτηση του πρώτου της Grand Slam, η Αρίνα Σαμπαλένκα θα προσπαθήσει να το… επαναλάβει. Πέρασε στον τελικό η τενίστρια από τη Λευκορωσία, μετά τη νίκη της επί της Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα θα υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Australian Open! Η Λευκορωσίδα τενίστρα πήρε τη ρεβάνς από την Κόκο Γκοφγια την ήττα στον τελικό του US Open, επικράτησε με 7-6, 6-4 και το Σάββατο θα προσπαθήσει να σηκώσει το δεύτερο Grand Slam στην καριέρα της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα πέτυχε έτσι τη 13η συνεχόμενη νίκη της στη Μελβούρνη και παράλληλα έγινε η μόλις 2η παίκτρια που κάνει το back-to-back σε τελικό στο Australian Open μετά από την Σερένα Γουίλιαμς (2016-2017). Το νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη στην WTA πέτυχε την 3ης νίκη κόντρα στην Γκοφ, σε 7 αναμετρήσεις.

Στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει το Σάββατο (27.01.2024) στις 10:30 ώρα Ελλάδας, η Σαμπαλένκα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ημιτελικού μεταξύ της Ζενγκ και της Γιαστρέμσκα.

