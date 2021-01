Australian Open: Καρδιακή προσβολή για διαιτητή εν μέσω καραντίνας

Ένας από τους πιο γνωστούς διαιτητές στο χώρο του τένις, ο Βραζιλιάνος Κάρλος Μπερνάρντες, ανησύχησε τους πάντες στη Μελβούρνη, ενόψει του Australian Open.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από τη Μελβούρνη, ο Βραζιλιάνος umpire, Κάρλος Μπερνάντες υπέστη καρδιακή προσβολή την Τετάρτη (20.01.2021) ενώ βρισκόταν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, ενόψει του Australian Open (08-21/02).

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν έδειξαν ένα νοσοκομειακό να παραλαμβάνει τον Μπερνάντες από το ξενοδοχείο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση και πως αναμένεται να πάρει εξιτήριο το προσεχές Σάββατο (23.01).

Ο Βραζιλιάνος είναι διαιτητής της ATP από το 1990, έχοντας μάλιστα βρεθεί σε αρκετούς τελικούς Grand Slam.

