Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε με 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) της Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό του Australian Open και κατέκτησε το πρώτο Γκραν Σλαμ της καριέρας της.

Η 24χρονη Σαμπαλένκα, Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στην περσινή κάτοχο του τίτλου Ριμπάκινα (Νο25) και πανηγύρισε το πιο σπουδαίο τρόπαιο για την ίδια, μετά από μία μεγάλη “μάχη” 2 ωρών και 28 λεπτών.

Η Λευκορωσίδα “λύγισε” μετά τον τελευταίο πόντο και έπεσε στο κορτ, ενώ αποθεώθηκε από τους Αυστραλούς στις κερκίδες. Αντίθετα, η Καζάκα Ριμπάκινα δεν κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία της, φθάνοντας όμως για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Australian Open.

🗣️ “This marvel from Minsk is now a Grand Slam champion!”



🏆 A new name on the trophy and it belongs to Aryna Sabalenka



Her first Grand Slam singles title 😍



From a set down to becoming Australian Open champion and her emotions show it ⭐️ 😭#AusOpen | @SabalenkaA pic.twitter.com/NDCY4z4qDz