Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-79: Αντίδραση με ρεκόρ από Κώστα Σλούκα και 1-1 στη σειρά των πλέι οφ πριν το Βελιγράδι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ άγχωσε τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν “λύγισε” τους Ισραηλινούς μέσα στο ΟΑΚΑ. Οι “πράσινοι” επικράτησαν με 95-79, ισοφάρισαν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague (1-1) με τους Σλούκα και Παπαπέτρου να κάνουν “μεγάλο” ματς. Ατομικό ρεκόρ πόντων ο Έλληνας γκαρντ στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του φετινή νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας μέσα στο ΟΑΚΑ με 95-79, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, πριν αυτή μεταφερθεί στο Βελιγράδι (εκεί αγωνίζονται οι Ισραηλινοί).



Με ηγέτη τον απίθανο Κώστα Σλούκα που έκανε ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους, οι “πράσινοι” νίκησαν εμφατικά και θα πάνε Βελιγράδι για το break που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης! “Μεγάλη” εμφάνιση από τον Ιωάννη Παπαπέτρου που έκανε φετινό ρεκόρ παραγωγικότητας με 15 πόντους.

14 πόντους πρόσθεσε ο Ντίνος Μήτογλου, 11 ο Ματίας Λεσόρ με 8 ριμπάουντ και 10 ο Κέντρικ Ναν, στη βραδιά που απουσίαζε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (ιγμορίτιδα και τραυματισμό).

Από τη Μακάμπι, που αγωνίστηκε δίχως τον πολύτιμο σκόρερ της Γουέιντ Μπάλντγουϊν (τραυματίας), ξεχώρισε ο Λορέντζο Μπράουν με 18 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την κομβική αναμέτρηση παρακολούθησε δια ζώσης, μετά από μεγάλο διάστημα αποχής από το ΟΑΚΑ, ο “ισχυρός άνδρας” της “πράσινης” ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το παιχνίδι…

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε ένα καλό ξεκίνημα στο ΟΑΚΑ, με τον Κόεν να έχει 2.2 από το τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός πήρε αρχικά πόντους μόνο από κοντά, αλλά το τρίποντο του Ναν τον έφερε στο -1 (7-8). Αμυντικά, η ομάδα του Αταμάν άργησε να βρει ρυθμό. Όταν όμως “ανέβηκε” και σε αυτό τον τομέα, κατάφερε να πάρει και το πρώτο του προβάδισμα στο ματς, με τον Ναν να σκοράρει από το τρίποντο για το 14-12. Ο Κόεν έγινε όμως διψήφιος πολύ γρήγορα, κάνοντας το 14-14 πριν το τηλεοπτικό τάιμ άουτ.

Οι Ισραηλινοί παρέμειναν εύστοχοι (12/16 σουτ στην περίοδο), διατηρώντας μικρό προβάδισμα στο ΟΑΚΑ. Απ’ την άλλη, ο Μήτογλου ήταν αυτός που πήρε επιθετικές προσπάθειες για τους γηπεδούχους. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ολοκλήρωσε την υποδειγματική της περίοδο προηγούμενη με 8 πόντους (20-28) και το τρίποντο του Ριβέρο. Ο Παναθηναϊκός “μέτρησε” ένα φάουλ στο δεκάλεπτο, κάτι που δείχνει το πόσο… soft ήταν.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα σερί 5-0 στη δεύτερη περίοδο, το οποίο σταμάτησε ο Μπλατ (25-31). Η ομάδα του Αταμάν κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα (Σλούκας και Βιλντόζα βοήθησαν σε αυτό) και το χουκ του Καλαϊτζάκη έφερε τη διαφορά στους τρεις πόντους (30-33). Το “τριφύλλι” δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, έχοντας τρία απανωτά άστοχα σουτ τριών πόντων!

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν είχε την ίδια ευκολία στο σκοράρισμα, αφού ο Παναθηναϊκός έγινε πιο “σκληρός” αμυντικά και έφτασε στο -1 με το τρίποντο του Σλούκα (35-36). Οι Ισραηλινοί έδειξαν να “λυγίζουν” από τον Έλληνα γκαρντ. Ο ηγέτης των “πρασίνων” σημείωσε δυο ακόμα τρίποντα (πέτυχε 11 σερί πόντους) και έστειλε τον Παναθηναϊκό στο 41-38. Παπαπέτρου και Λεσόρ μπήκαν στην “εξίσωση” και έστειλαν τη διαφορά στο +11 (49-38). Το 51-39 του ημιχρόνου έκανε τον κόσμο των γηπεδούχων να… ηρεμήσει, μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας.

Ο Παπαπέτρου συνέχισε να δίνει λύσεις στον Παναθηναϊκό (αμυντικά και επιθετικά) και στην τρίτη περίοδο. Η άμυνα ήταν αυτή που έδωσε ώθηση το “τριφύλλι”, σε μια περίοδο που ο Μήτογλου πήρε και πάλι επιθετικές προσπάθειες. Από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Μπράουν και ο Μπλατ έδειξαν να το “παλεύουν” και να σκοράρουν. Προς το τέλος της περιόδου ο Κώστας Σλούκας πήρε και πάλι το “όπλο” του, πριν καθίσει στον πάγκο, φτάνοντας τα τέσσερα φάουλ. Οι Ισραηλινοί, πάντως, “ψαλίδισαν” λίγο τη διαφορά, διαμορφώνοντας το 71-60 του τρίτου δεκαλέπτου.

