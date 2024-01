Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε μία συγκλονιστική ανατροπή κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ [5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-4] και την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του Australian Open, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ στη “μάχη” για τον τίτλο.

Παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ στον ημιτελικό κόντρα στον Ζβέρεφ, ο Μεντβέντεφ “επιβίωσε” και από δύο συνεχόμενα τάι μπρέικ στη συνέχεια, για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να ολοκληρώσει την ανατροπή στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, πανηγυρίζοντας μία “επική” νίκη στο Austalian Open του 2024.

