Θέλουν να τρελάνουν τον κόσμο οι διοργανωτές του Australian Open. Ενώ αρχικά ανέβαλαν την κλήρωση εν αναμονή της απόφασης για τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, τελικά την έκαναν κανονικά και με τον Σέρβο «μέσα».

Θα μείνει ή όχι ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία; Κανείς δεν ξέρει. Θα παίξει το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο Australian Open ή όχι; Ούτε αυτό το ξέρει κανείς. Ήταν όμως ανάμεσα στα ονόματα που κληρώθηκαν για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Το No1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νο1 του ταμπλό, εννέα φορές κατακτητής του Australian Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, συμμετείχε κανονικά στην κλήρωση για τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μελβούρνη και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Μίομιρ Κεσμάνοβιτς.

Ακόμη κι αν ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας αποφασίσει να ακυρώσει τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς και άρα να ζητήσει την απέλαση του «Νόλε», ο Σέρβος τενίστας έχει το δικαίωμα της έφεσης και άρα της συμμετοχής στο Australian Open, το οποίο αν κατακτήσει για 10η φορά στην καριέρα του, θα πανηγυρίσει το 21ο Grand Slam του, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Aiming for one step further this year 🎯



Our 2021 #AusOpen finalist and No.2 seed 🇷🇺 @DaniilMedwed starts off against Henri Laaksonen.#AO2022 pic.twitter.com/NmMkKvZKi8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Με την υπόθεση Τζόκοβιτς να επισκιάζει το Australian Open και την κλήρωση να αναβάλλεται για ώρα, περνάει (δυστυχώς) σε δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό κομμάτι.

Πολλοί λένε πως τα όσα γίνονται με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το γεγονός πως κανείς δεν ασχολείται με το τένις αλλά με τα τερτίπια του Σέρβου για να μπορέσει να παίξει ανεμβολίαστος αλλά και τα απανωτά φάουλ των διοργανωτών, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό σε όλους τους τενίστες που βρίσκονται στη Μελβούρνη.

Από την κλήρωση που έγινε έστω και με καθυστέρηση, λοιπόν, προέκυψε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο4 του ταμπλό, θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ και αν προκριθεί έναν από τους Σεμπάστιαν Μπαές (Αργεντινή) και Άλμπερτ Ράμος Βίνολας (Ισπανία).

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη, Νο5 του ταμπλό, θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Τατιάνα Μαρία από τη Γερμανία και αν περάσει, είτε την Αλιαξάνδρα Σάσνοβιτς είτε όποια την αντιμετωπίσει (σ.σ. η αντίπαλός της θα προκύψει από τα προκριματικά).

Το Australian Open αρχίσει στις 17 Ιανουαρίου.