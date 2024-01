Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Γερμανός προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open, επικρατώντας με 3-2 σετ του Κάρλος Αλκαράθ.

Μεγάλη νίκη για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας έκανε ένα τρομερό ματς κόντρα στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open, επικρατώντας με 6-1, 6-3, 6-7(2), 6-4.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έκανε ονειρεμένη εκκίνηση στη Rod Laver Arena, χάνοντας μόλις δύο πόντους στο σερβίς του καθώς “πετούσε” στο εναρκτήριο σετ το οποίο και κατάκτησε με το εκκωφαντικό 6-1. Στο δεύτερο σετ ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν περισσότερο ανταγωνιστικός, όμως ο Ζβέρεφ και πάλι επικράτησε με 6-3.

Ο Ισπανός μείωσε σε 2-1 στο τρίτο σετ στο tie break, επικρατώντας με 7-2 στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Ζβέρεφ κατέκτησε το ματς με τρίτο σετ (6-4).

Αντίπαλος του Ζβέρεφ (Νο6 στην κατάταξη της ATP) στα ημιτελικά θα είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία, Νο3), που απέκλεισε τον Χούμπερτ Χούρκαζ (Πολωνία, Νο9) με 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7 και 6-4. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών συνθέτουν ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία, Νο1) και ο Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία, Νο4).

The stars align for Sascha in Melbourne@AlexZverev returns to the AO semifinals and is one step closer to a maiden Grand Slam trophy@wwos @espn @eurosport @wowowtennis pic.twitter.com/WLYySu0iYz