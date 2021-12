Μπορεί να είναι εμβολιασμένη με δυο δόσεις από το Sputnik V, αλλά η Ρωσίδα τενίστρια, Νάτα Βικλιάντσεβα, δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στο Australian Open.

Η Νατάλια Βικλιάντσεβα, η οποία βρίσκεται στο Νο 194 της παγκόσμιας κατάταξης, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος στα προκριματικά του Australian Open, που θα φιλοξενηθεί (17-30/1) στην Μελβούρνη, επειδή το εμβόλιο Sputnik V, που έχει κάνει κατά της Covid-19, δεν αναγνωρίζεται από την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται, ότι κάθε τενίστας, αλλά και κάθε μέλος του επιτελείου του, θα πρέπει να έχει λάβει διπλή δόση εμβολίου ή να έχει λάβει ειδική ιατρική εξαίρεση, προκειμένου ν΄ αγωνισθεί στο Australian Open.

“Δυστυχώς δεν θα παίξω αυτή τη χρονιά στο Australian Open. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με το επίπεδο του τένις που έδειξα στα τελευταία τουρνουά και ήθελα πολύ να παίξω αλλά το Sputnik δεν είναι ακόμα εγκεκριμένο εμβόλιο” έγραψε στο twitter το πρώην Νο54 και νυν Νο194 στον κόσμο.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8