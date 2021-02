Australian Open: Πρόκριση για Κύργιο με νεύρα και «μαγεία» (videos)

Ο Νικ Κύργιος προκρίθηκε με σόου από τον πρώτο γύρο του Australian Open, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ (6-4, 6-4, 6-4) του Φρεντερίκο Σίλβα από την Πορτογαλία.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας είχε τα… συνηθισμένα νεύρα του στο κορτ, αλλά δεν παρέλειψε να προσφέρει και πλούσιο θέαμα με τις τενιστικές του δεξιοτεχνίες. Από τη μία η κάμερα τον έπιανε να “τσακώνεται” με κάποιον στο box του στην κερκίδα και από την άλλη έπαιρνε πόντους με… tweener.

Κλασικός Κύργιος δηλαδή! Ο 25χρονος τενίστας προκρίθηκε πάντως στο δεύτερο γύρο του Australian Open, όπου και θα βρει πια μπροστά του, τον ανερχόμενο Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ.

Kyrgios is such a loose unit.. I need the cameras to pan out n show us who’s girlfriend it is lmao pic.twitter.com/AVBDuH0ey2